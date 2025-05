In West-Vlaanderen werd zelfs een piek van 20 procent opgetekend.

Vlaams minister Brouns wijst erop dat er momenteel geen reden tot paniek is: "De drinkwatervoorziening is verzekerd, en er is op korte termijn geen sprake van tekorten. Maar deze cijfers tonen wel aan dat we waakzaam moeten zijn. Zeker met de aanhoudende droogte in het vooruitzicht, is het belangrijk dat we nu al bewust omspringen met water", benadrukt Brouns.