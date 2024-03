De brand ontstaat op de Zeeparking in Oostende, rond negen uur gisteravond. Het vuur verspreidt zich razendsnel van één auto naar de auto ernaast. Ook een kleine vrachtwagen is zwaar beschadigd. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk, maar ook brandstichting is niet uitgesloten. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen.