Drie ver­dach­ten opge­pakt in Wevel­gem na reeks inbra­ken: vrouw (18) aan­ge­hou­den, twee min­der­ja­ri­gen geplaatst

De politiezone Grensleie (Ledegem, Menen, Wevelgem) heeft afgelopen dinsdag drie verdachten kunnen oppakken na een melding van verdachte handelingen in de Visserijstraat in Wevelgem. In de wagen van de drie inzittenden werd inbrekersmateriaal gevonden. Verder onderzoek linkte hen aan meerdere inbraken in de regio. 

Afgelopen dinsdag rond 7.40 uur ontving de lokale dispatching van politiezone Grensleie (Ledegem, Menen, Wevelgem) een melding van verdachte handelingen in de omgeving van de Visserijstraat in Wevelgem. Verschillende interventieploegen gingen onmiddellijk ter plaatse.

"Al snel kon een voertuig worden onderschept met drie inzittenden die overeenstemden met de beschrijving uit de melding", klonk het. "Het ging om één 18-jarige vrouw en twee minderjarigen van 15 en 16 jaar. In het voertuig werd inbrekersmateriaal gevonden."

Na verder onderzoek kon de link worden gelegd met drie inbraken van de dag voordien, evenals met meerdere andere lopende dossiers. "Het parket West-Vlaanderen besliste om de 18-jarige verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter, die haar heeft aangehouden op verdenking van diefstal met braak, poging tot diefstal en deel uitmaken van een vereniging."

"Ze werd overgebracht naar de gevangenis en verscheen afgelopen vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk, die de aanhouding heeft bevestigd. De minderjarigen werden voorgeleid bij de jeugdrechter. Beiden werden in een jeugdinstelling geplaatst."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

