De onderzoeksrechter in Brugge heeft drie Roemeense verdachten aangehouden na diefstallen in zes apotheken in Knokke. Het gaat om een man van 48 en twee vrouwen van 30 en 41 jaar.

De lokale politie Damme/Knokke-Heist kreeg op donderdag 20 november meldingen binnen over gestolen cosmeticaproducten in verschillende apotheken. Tijdens het onderzoek kwam al snel een verdacht voertuig in beeld. Dat werd geseind en later die dag in La Louvière onderschept.