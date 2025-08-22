Drie verdachten aangehouden voor reeks diefstallen in Knokse apotheken
In Brugge zijn drie Roemeense verdachten aangehouden voor een reeks diefstallen in zes apotheken in Knokke. Ze werden vorige week opgepakt na een snelle politieactie en blijven intussen in de cel.
De onderzoeksrechter in Brugge heeft drie Roemeense verdachten aangehouden na diefstallen in zes apotheken in Knokke. Het gaat om een man van 48 en twee vrouwen van 30 en 41 jaar.
De lokale politie Damme/Knokke-Heist kreeg op donderdag 20 november meldingen binnen over gestolen cosmeticaproducten in verschillende apotheken. Tijdens het onderzoek kwam al snel een verdacht voertuig in beeld. Dat werd geseind en later die dag in La Louvière onderschept.
Aanhoudingen
De drie inzittenden werden gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat in Knokke voor verhoor. Het parket West-Vlaanderen vorderde daarop de onderzoeksrechter voor diefstal en het deel uitmaken van een criminele vereniging.
De verdachten verschenen op 25 november voor de raadkamer, die besliste hun aanhouding te handhaven. Ze blijven in de cel.