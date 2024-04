In de wijk de Blauwe Poort in Sint-Pieters Brugge gooiden eind februari onbekenden een explosief naar een woning. Daarbij zijn twee woningen beschadigd maar raakte niemand gewond. Vorige vrijdag kon de federale politie drie verdachten oppakken na een interventie in Brussel. Ze vonden aanwijzingen die hen aan de feiten kunnen linken.