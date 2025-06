Politie Oostende wint de eerste prijs én de publieksprijs voor hun veilige schoolomgevingprojecten, in de categorie veiligheid. 'Iedereen digitaal' van het Roeselaarse kenniscentrum Arhus wint de publieksprijs in de categorie maatschappij en welzijn. Met het project willen ze digitale uitsluiting tegengaan. En ook Rudderstove, da's de keuken van het OCMW van Brugge, krijgt de publieksprijs in de categorie klimaatverantwoordelijkheid voor hun projecten tegen voedselverspilling.