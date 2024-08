In de lading zat waardevol audiomateriaal van Bose. De drie mannen zijn opgepakt en hun bestelwagen is in beslag genomen. De Poolse chauffeur was niet wakker geworden en had dus niet door dat er gestolen werd.

De onderzoeksrechter in Kortrijk besliste om het trio aan te houden. Ze werden overgebracht naar de gevangenis. Het gaat om drie Noord-Franse mannen tussen de 20 en 40 jaar. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.