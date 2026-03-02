Drie mannen uit West-Vlaanderen zijn door de rechtbank van eerste aanleg in Brugge veroordeeld voor betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Twee van hen stonden terecht voor de voorbereiding van een terroristische aanslag, een derde voor deelname aan een terroristische groep.
Uit het onderzoek blijkt dat de mannen actief waren in verschillende online chatgroepen waarin werd opgeroepen tot jihad en aanslagen werden voorbereid. “De inhoud van de berichten is extreem en gewelddadig: van plannen om scholen te bombarderen tot executies van ‘ongelovigen’”, aldus de rechtbank.
De rechtbank kon echter niet alle chatactiviteiten bestraffen. De twee eerste beklaagden werden vrijgesproken voor deelname aan de terroristische groep en voor openbare aanzetting tot een aanslag, omdat deze activiteiten plaatsvonden buiten de periode waarover de rechtbank bevoegd was.
Deze feiten zijn wel bewezen:
- Eerste beklaagde zocht actief naar een dodelijk wapen en had notities en berichten met terroristische intenties. Hij kreeg 24 maanden cel met probatie-uitstel voor vijf jaar en een geldboete van 1.200 euro, deels met uitstel.
- Tweede beklaagde had een IS-video met instructies voor explosieven op zijn gsm staan, naast andere bewijzen van sympathie voor terreur. Hij kreeg 24 maanden cel en een geldboete van 1.200 euro.
- Derde beklaagde rekruteerde op 7 mei 2024 nieuwe leden voor jihad, wat hem schuldig maakt aan deelname aan een terroristische groep. Hij kreeg eveneens 24 maanden cel en een geldboete van 1.200 euro.
De rechtbank benadrukte dat terrorisme tot de zwaarste misdrijven behoort en dat de samenleving beschermd moet worden. Tegelijk werd rekening gehouden met de jonge leeftijd van de beklaagden en hun blanco strafblad. “Probatievoorwaarden waren overwogen om herhaling te voorkomen, maar konden voor de tweede en derde beklaagde niet worden opgelegd omdat ze daarmee niet instemden”, klinkt het in het vonnis.