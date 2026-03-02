Uit het onderzoek blijkt dat de mannen actief waren in verschillende online chatgroepen waarin werd opgeroepen tot jihad en aanslagen werden voorbereid. “De inhoud van de berichten is extreem en gewelddadig: van plannen om scholen te bombarderen tot executies van ‘ongelovigen’”, aldus de rechtbank.

De rechtbank kon echter niet alle chatactiviteiten bestraffen. De twee eerste beklaagden werden vrijgesproken voor deelname aan de terroristische groep en voor openbare aanzetting tot een aanslag, omdat deze activiteiten plaatsvonden buiten de periode waarover de rechtbank bevoegd was.