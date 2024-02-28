Drie beklaagden vroegen voor alle feiten de vrijspraak. Zo houdt Redouane H. vol dat hij niet in de auto zat, ondanks de aanwezigheid van zijn gsm. Mohamed T. erkende dat hij werd ingeschakeld als chauffeur, maar wist net als Bilal A. naar eigen zeggen niet wat zijn kameraden van plan waren. Ten slotte stuurde de raadsman van Mohammed A. met succes aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechtbank veroordeelde H. uiteindelijk tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan 40 maanden effectief. De andere uitvoerders kregen vijf en vier jaar celstraf met uitstel. De huurder van de wagen werd als enige wel vrijgesproken.