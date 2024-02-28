Drie jonge Brusselaars krijgen tot vijf jaar cel voor ontploffing in Brugse woonwijk
De Brugse correctionele rechtbank heeft tot vijf jaar gevangenisstraf uitgesproken voor een explosie in Brugge. De beklaagden zouden de woning van een notoire cocaïnedealer geviseerd hebben. De huurder van het voertuig werd vrijgesproken.
De Brugse deelgemeente Sint-Pieters werd op 28 februari 2024 rond 3 uur opgeschrikt door een explosie aan een voordeur in de Blauwe Poort. De getroffen woning en de woning van de buren liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. De zaak kon snel gelinkt worden aan het drugsmilieu, want er liep al een onderzoek naar de cocaïnehandel van een van de bewoners. Ook de moeder, de partner en een 3-jarig neefje van Karam B. waren in het pand aanwezig.
Jongeren uit Vorst en Ukkel
De speurders kregen snel de gehuurde Peugeot 308 van Bilal A. (21) in het vizier. De man uit La Louvière zou die bewuste nacht het voertuig uitgeleend hebben aan Redouane H. (21), Mohammed A. (21) en Mohamed T. (22). De jongeren uit Vorst en Ukkel moesten zich verantwoorden voor opzettelijke vernieling, beschadiging en bendevorming. Het openbaar ministerie eiste voor de drie vermeende uitvoerders vijf jaar effectieve gevangenisstraf. De huurder van de wagen riskeerde drie jaar effectieve celstraf.
Celstraffen
Drie beklaagden vroegen voor alle feiten de vrijspraak. Zo houdt Redouane H. vol dat hij niet in de auto zat, ondanks de aanwezigheid van zijn gsm. Mohamed T. erkende dat hij werd ingeschakeld als chauffeur, maar wist net als Bilal A. naar eigen zeggen niet wat zijn kameraden van plan waren. Ten slotte stuurde de raadsman van Mohammed A. met succes aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.
De rechtbank veroordeelde H. uiteindelijk tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan 40 maanden effectief. De andere uitvoerders kregen vijf en vier jaar celstraf met uitstel. De huurder van de wagen werd als enige wel vrijgesproken.