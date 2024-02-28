17°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Drie jon­ge Brus­se­laars krij­gen tot vijf jaar cel voor ont­plof­fing in Brug­se woonwijk

Explosie brugge

De Brugse correctionele rechtbank heeft tot vijf jaar gevangenisstraf uitgesproken voor een explosie in Brugge. De beklaagden zouden de woning van een notoire cocaïnedealer geviseerd hebben. De huurder van het voertuig werd vrijgesproken.

De Brugse deelgemeente Sint-Pieters werd op 28 februari 2024 rond 3 uur opgeschrikt door een explosie aan een voordeur in de Blauwe Poort. De getroffen woning en de woning van de buren liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. De zaak kon snel gelinkt worden aan het drugsmilieu, want er liep al een onderzoek naar de cocaïnehandel van een van de bewoners. Ook de moeder, de partner en een 3-jarig neefje van Karam B. waren in het pand aanwezig.

Explosie brugge blauwe poort
Nieuws

Onbekenden gooien springtuig naar huis in Brugse woonwijk: "Dit doet denken aan Antwerpse toestanden"

Jongeren uit Vorst en Ukkel

De speurders kregen snel de gehuurde Peugeot 308 van Bilal A. (21) in het vizier. De man uit La Louvière zou die bewuste nacht het voertuig uitgeleend hebben aan Redouane H. (21), Mohammed A. (21) en Mohamed T. (22). De jongeren uit Vorst en Ukkel moesten zich verantwoorden voor opzettelijke vernieling, beschadiging en bendevorming. Het openbaar ministerie eiste voor de drie vermeende uitvoerders vijf jaar effectieve gevangenisstraf. De huurder van de wagen riskeerde drie jaar effectieve celstraf.

Celstraffen

Drie beklaagden vroegen voor alle feiten de vrijspraak. Zo houdt Redouane H. vol dat hij niet in de auto zat, ondanks de aanwezigheid van zijn gsm. Mohamed T. erkende dat hij werd ingeschakeld als chauffeur, maar wist net als Bilal A. naar eigen zeggen niet wat zijn kameraden van plan waren. Ten slotte stuurde de raadsman van Mohammed A. met succes aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De rechtbank veroordeelde H. uiteindelijk tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan 40 maanden effectief. De andere uitvoerders kregen vijf en vier jaar celstraf met uitstel. De huurder van de wagen werd als enige wel vrijgesproken.

Belga

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

310 BB LINKS gevangenissen

Overvolle cellen, overwerkt personeel: gevangenisdirecteurs komen in actie
Ster der zee

Koksijde neemt erfgoedfoto's van 'Ster der Zee' weg na schokkende getuigenissen in 'De Nonnen'
Gewapende overval
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
2023-04-19 00:00:00 - Reconstructie van dodelijke schietpartij in Roeselare

Man (87) die z'n vrouw doodschoot overlijdt kort voor start assisenproces
Nonnentris

Koepel van paters en nonnen roept slachtoffers misbruik op klacht in te dienen
Examencentrum1

Fraude bij theoretisch rijexamen: vier verdachten gearresteerd
17°C
Aanmelden