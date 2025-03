Een 20-jarige man uit Staden is in de Kortrijkse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar met probatie-uitstel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in de toiletten van het station van Roeselare. De twee zaten vroeger in dezelfde leefgroep in een instelling voor jongeren en volwassenen met een beperking.