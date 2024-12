Het verder onderzoek is momenteel lopende. Daarbij wordt onderzocht of de verdachten ook in aanmerking komen voor andere recente inbraken in de regio. De buit die uit de woning gestolen werd en in de vluchtauto lag kon gerecupereerd worden.

“Vorige week nog deed PZ VLAS een oproep om altijd alert te zijn voor verdachte geluiden, personen of voertuigen in de eigen woonbuurt, vooral in de vooravond. Dankzij deze alerte buur kwam meteen een einde aan de criminele praktijken van de drie inbrekers.”