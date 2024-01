Voor 50 jaar Dranouter mag het wel eens iets meer zijn, dacht de organisatie. Ze nodigt Brihang uit, die in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een artiest die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. In 2017 stond hij in de kleinste festivaltent, nu mag hij gas geven in de Chateau.

Ook Joost Zweegers van Novastar is aanwezig en hij brengt de West-Vlaamse Geike mee als special guest. Suzanne Vega was 30 jaar geleden voor het eerst op de radio te horen, deze zomer staat ze in Heuvelland.

Erik de jong - alias spinvis – is voor Dranouter allesbehalve een onbekende. De Nederlandse artiest maakte zijn Dranouterdebuut tijdens de editie van 2006 en ook in 2012 was hij van de partij.

“Dat we 50 jaar festival Dranouter kunnen vieren met een icoon als Willem Vermandere, is in alle opzichten geestig te noemen”, zegt de organisatie. De rasechte West-Vlaming was er voor het eerst bij tijdens de editie van 1989. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een vaste waarde, want dit jaar is het de achtste keer dat Vermandere er op de planken staat.

Ook The waterboys laten op zaterdag 3 augustus als headliner hun muzikaal, dramatisch vuurwerk op je los.