Heuvelland

Dran­ou­ter voegt Bart Pee­ters toe aan festivalaffiche

Bart peeters bartpeeters net

© bartpeeters.net

Dranouter heeft Bart Peeters & De Ideale Mannen aan de festivalaffiche toegevoegd. Peeters deelt de affiche met onder meer Flip Kowlier, Pommelien Thijs en Sylvie Kreusch.

Bart Peeters & De Ideale Mannen zakken op de eerste festivaldag, vrijdag 7 augustus, af naar Dranouter. Daarmee zal het de achtste keer zijn dat Peeters op het West-Vlaamse festival speelt.

Eerder kondigde de organisatie al namen als Pommelien Thijs, Sylvie Kreusch en Zaz aan. Festival Dranouter belooft binnenkort meer namen prijs te geven. Door de geplande btw-verhoging worden alle tickets momenteel nog verkocht tegen het tarief van 6 procent in plaats van 12 procent.

250409 Pommelien Thijs album persbeelden 1979
Pommelien Thijs, Sylvie Kreusch, en ZAZ zijn eerste namen van Festival Dranouter, ticketverkoop start nu al
