Bart Peeters & De Ideale Mannen zakken op de eerste festivaldag, vrijdag 7 augustus, af naar Dranouter. Daarmee zal het de achtste keer zijn dat Peeters op het West-Vlaamse festival speelt.

Eerder kondigde de organisatie al namen als Pommelien Thijs, Sylvie Kreusch en Zaz aan. Festival Dranouter belooft binnenkort meer namen prijs te geven. Door de geplande btw-verhoging worden alle tickets momenteel nog verkocht tegen het tarief van 6 procent in plaats van 12 procent.