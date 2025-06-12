Zomer 2025 aan de Kust: geen dodelijke slachtoffers en minder vermiste kinderen, veiligste seizoen in jaren
De zomer van 2025 was een van de veiligste van de voorbije jaren aan de Belgische Kust. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Simon Bekaert (Vooruit) opvroeg bij Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere (Vooruit). Voor het eerst in vijf jaar vielen er geen dodelijke slachtoffers bij het zwemmen in de bewaakte zee en ook het aantal verloren gelopen kinderen daalde.
“Er liepen deze zomer 762 kinderen verloren, tegenover 1.165 vorig jaar,” zegt Bekaert. “Dat is een mooie daling. De combinatie van sociale mediacampagnes en praktische hulpmiddelen zoals de gratis polsbandjes maakten het verschil. Daar werden er 400.000 van uitgedeeld.”
De cijfers tonen volgens Bekaert aan dat de samenwerking tussen de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) en de preventieve informatiecampagnes zijn vruchten afwerpt. “Iedereen verdient een zorgeloze vakantie. Elk jaar lopen er honderden kinderen verloren en gebeuren er nog te veel ongevallen in zee. Dat we nu geen dodelijke slachtoffers tellen, is een enorme opluchting. Niemand wil zijn vakantie in een drama zien eindigen.”
Sterke zomer door preventiecampagnes
Minister Melissa Depraetere maakte deze zomer een topprioriteit van de Kust. Ze investeerde 250.000 euro in de kustreddingsdienst en trok samen met partners als IKWV, Westtoer, de Provincie West-Vlaanderen en de kustgemeenten een online campagne op gang rond drie thema’s: zeeveiligheid, strandveiligheid en strandafval.
“Met deze campagnes vragen we aandacht voor de gevaren van de zee en het harde werk van onze redders,” zegt Depraetere. “Tegelijk houden we een extra oogje in het zeil voor onze allerkleinsten, zodat ze veilig kunnen spelen. De cijfers tonen aan dat dat loont.”