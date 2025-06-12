“Er liepen deze zomer 762 kinderen verloren, tegenover 1.165 vorig jaar,” zegt Bekaert. “Dat is een mooie daling. De combinatie van sociale mediacampagnes en praktische hulpmiddelen zoals de gratis polsbandjes maakten het verschil. Daar werden er 400.000 van uitgedeeld.”

De cijfers tonen volgens Bekaert aan dat de samenwerking tussen de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) en de preventieve informatiecampagnes zijn vruchten afwerpt. “Iedereen verdient een zorgeloze vakantie. Elk jaar lopen er honderden kinderen verloren en gebeuren er nog te veel ongevallen in zee. Dat we nu geen dodelijke slachtoffers tellen, is een enorme opluchting. Niemand wil zijn vakantie in een drama zien eindigen.”