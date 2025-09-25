De actie maakte deel uit van een gecoördineerde operatie van de Douane op 29 en 30 september, waarbij op meerdere locaties in het land werd opgetreden. In totaal werden drie illegale fabrieken ontmanteld: in Ledegem, Oostkamp en Merksem.

In Oostkamp richtte de actie zich specifiek op de productie van roltabak. Naast de arrestaties nam de Douane ook materiaal in beslag dat bestemd was voor de illegale productie. Volgens de Douane is de strijd tegen illegale tabaksproductie hard nodig. “Alleen al dit jaar nam de Douane bijna 150 miljoen sigaretten in beslag en rolden we zeven illegale productiesites op”, zegt Francis Adeyns, woordvoerder van de Douane.

