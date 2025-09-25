Douane ontmantelt na sigarettenfabriek in Sint-Eloois-Winkel nog een illegale tabaksfabriek in Oostkamp
De Douane heeft in Oostkamp een illegale productiesite voor roltabak opgerold. Daar was één Belg aanwezig. In totaal werden 18 personen van hun vrijheid beroofd.
De actie maakte deel uit van een gecoördineerde operatie van de Douane op 29 en 30 september, waarbij op meerdere locaties in het land werd opgetreden. In totaal werden drie illegale fabrieken ontmanteld: in Ledegem, Oostkamp en Merksem.
In Oostkamp richtte de actie zich specifiek op de productie van roltabak. Naast de arrestaties nam de Douane ook materiaal in beslag dat bestemd was voor de illegale productie. Volgens de Douane is de strijd tegen illegale tabaksproductie hard nodig. “Alleen al dit jaar nam de Douane bijna 150 miljoen sigaretten in beslag en rolden we zeven illegale productiesites op”, zegt Francis Adeyns, woordvoerder van de Douane.
34 miljoen sigaretten
De actie in Sint-Eloois-Winkel, bij Ledegem, leidde tot de ontmanteling van een illegale sigarettenfabriek met een grote productiecapaciteit. Er werden twee productielijnen aangetroffen en ongeveer 34 miljoen sigaretten inbeslaggenomen. Dat komt neer op 16,2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen en BTW. In de clandestiene fabriek in Ledegem werden 29 personen gearresteerd: Roemenen, Oekraïners, Russen en een Moldaviër. Zij zijn intussen allemaal vrijgelaten.