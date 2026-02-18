De burgemeester van Kuurne reageert voorzichtig positief: “Het wordt concreter. En vooral beter en veiliger voor Kuurne en Heule. We hopen in 2028 te kunnen starten . Fingers crossed.”

De ring rond Kortrijk (R8) is momenteel op de meeste locaties ingericht als een autosnelweg. Hij bestaat uit twee rijstroken per richting en een ventweg. Maar dat is nog niet overal zo. Ter hoogte van Kortrijk Noord zijn er nog kruispunten met verkeerslichten op de R8, er zijn erftoegangen en parkeerplaatsen die rechtstreeks aansluiten op de R8,... Dit leidt tot onveilige situaties. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze situatie, samen met de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne, aanpakken.