Gisteren was er infomarkt voor de herinrichting van de R8 ter hoogte van Kortrijk Noord. Komt de langverwachte doortrekking er eindelijk? Gisteren werden alvast enkele ontwerpen getoond.
De burgemeester van Kuurne reageert voorzichtig positief: “Het wordt concreter. En vooral beter en veiliger voor Kuurne en Heule. We hopen in 2028 te kunnen starten . Fingers crossed.”
De ring rond Kortrijk (R8) is momenteel op de meeste locaties ingericht als een autosnelweg. Hij bestaat uit twee rijstroken per richting en een ventweg. Maar dat is nog niet overal zo. Ter hoogte van Kortrijk Noord zijn er nog kruispunten met verkeerslichten op de R8, er zijn erftoegangen en parkeerplaatsen die rechtstreeks aansluiten op de R8,... Dit leidt tot onveilige situaties. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil deze situatie, samen met de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne, aanpakken.
Middenberm benutten
Het project voorziet in de doortrekking van de R8 in de bestaande middenberm. Hierdoor zal het doorgaande verkeer gescheiden worden van het bestemmingsverkeer. Er komen vlotte op- en afritten tussen de nieuwe doorgetrokken R8 en ventwegen aan beide zijden van de nieuwe R8. De ventwegen worden ingericht op maat van lokaal verkeer, fietsers en voetgangers. De ventwegen komen ongeveer op dezelfde locatie als de bestaande weg, maar deze worden iets meer naar de nieuwe R8 verschoven, dit vooral om veilige fietspaden langs de ventwegen te realiseren. De kruispunten op de ventweg worden bovendien heringericht als conflictvrije kruispunten met verkeerslichten.
Inspraak buurtbewoners
Op de infomarkt werd een eerste schetsontwerp voorgelegd aan de bewoners. Het schetsontwerp kan nog bijgestuurd worden op basis van bedenkingen en opmerkingen van de burgers.
Hieronder worden de plannen nog eens voorgesteld: