De dronken bestuurder verzamelde de voorbije jaren minstens veertien veroordelingen voor allerlei verkeersinbreuken. Zijn vermoedelijk laatste veroordeling dateert van oktober 2021. Een rechter gaf de man toen in beroep een rijverbod van drie maanden en oordeelde dat hij zijn rijbewijs pas terug kon krijgen als hij zijn theoretische en praktische rijexamen opnieuw aflegde en een reeks medische en psychologische tests onderging. Om een onbekende reden is dat vonnis in beroep nooit officieel betekend aan L.

Door die nalatigheid kon de man zijn rijbewijs houden en moest hij geen tests ondergaan. Hij heeft ook nooit opnieuw een rijexamen moeten afleggen, zo bevestigt het parket aan De Standaard. "We onder­zoeken hoe dat is kunnen gebeuren. Hier is duidelijk iets fout gelopen", zegt Tom Janssens, woordvoerder van het parket West-Vlaanderen. "Normaal wordt een vonnis maximaal een paar maanden na de uitspraak door de politie aan de betrokkene betekend. Hier is dat niet gebeurd. Nochtans was L. officieel ingeschreven op zijn adres en wist de overheid waar hij woonde."

De man verschijnt vrijdagmiddag voor de raadkamer.