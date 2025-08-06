De Damse Steenweg in Dudzele © Google Streetview
In Dudzele (Brugge) is zaterdagnacht een 24-jarige bestuurder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hij verloor in een bocht de controle over het stuur en reed tegen een boom.
Net voor 3 uur vannacht sloeg het noodlot toe in Dudzele. Een twintiger uit Blankenberge verloor de controle in een flauwe bocht op de Damse Steenweg en reed tegen een boom. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het ongeval ernstig. Ondanks reanimatiepogingen kon zijn leven niet meer worden gered. Bij het ongeval waren geen andere personen betrokken.
De redactie