Rond tien uur is de poetsvrouw van 57 jaar aan het werk in het maatwerkbedrijf wanneer vezelplaten van een heftruck glijden. De vrouw raakt bedolven en overlijdt. De inspectie van het arbeidsauditoraat is deze voormiddag ter plaatse gegaan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Er zijn ook camerabeelden opgevraagd.