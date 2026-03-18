19°C
Aanmelden
Nieuws

Dode beloe­ga aan­ge­spoeld in Zee­land: moge­lijk dier dat eer­der aan Bel­gi­sche kust werd gespot

Foto waarnemingen.be (Natuurpunt)

Op het strand van het Zeeuwse dorp Kamperland is een dode beloega aangespoeld. Het gaat om een witte dolfijnensoort die normaal in arctische wateren leeft.

De aangespoelde beloega kan mogelijk hetzelfde dier zijn dat vorige maand nog werd waargenomen langs de Belgische kust. Toen werd het dier gespot ter hoogte van onder meer Blankenberge, De Haan en Oostende. Zulke waarnemingen zijn uitzonderlijk: de laatste keer dat een beloega in Belgische wateren werd gezien, dateert al van de jaren tachtig.

De dode beloega wordt intussen overgebracht naar de Universiteit Utrecht, waar onderzoekers het dier verder zullen bestuderen om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak en mogelijke herkomst.

Nieuws

Anneleen Vandamme

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
19°C
Aanmelden