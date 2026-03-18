De aangespoelde beloega kan mogelijk hetzelfde dier zijn dat vorige maand nog werd waargenomen langs de Belgische kust. Toen werd het dier gespot ter hoogte van onder meer Blankenberge, De Haan en Oostende. Zulke waarnemingen zijn uitzonderlijk: de laatste keer dat een beloega in Belgische wateren werd gezien, dateert al van de jaren tachtig.

De dode beloega wordt intussen overgebracht naar de Universiteit Utrecht, waar onderzoekers het dier verder zullen bestuderen om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak en mogelijke herkomst.