Het is volgens Haelters zeer zeldzaam dat een witte dolfijn voor onze kust wordt gespot. "Het is volgens mij al van de jaren 1980 geleden dat we nog een beloega zagen in onze wateren", zegt hij. Een echteverklaring is er niet. "We weten dat het niet goed gaat in de leefomgeving van deze arctische soort door smeltende ijskappen, maar statistisch kan je hier niet aantonen dat dit een gevolg is van die situatie. Moesten we nu systematisch beloega's zien in onze wateren, dan is het een ander verhaal."



Volgens de bioloog kan het goed zijn dat de beloega zich nog verplaatst. "Het is niet ondenkbaar dat het dier de Westerschelde zal opzwemmen."

Wellicht gaat het om hetzelfde dier dat in januari werd gezien voor de Nederlandse kust. "Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat er twee beloega's in onze wateren zwemmen."