Spoornetbeheerder Infrabel werkt de komende dagen aan het spoor tussen Kortrijk en Roeselare. In Roeselare komen er nieuwe spoorstaven tussen de Bollestraat en de Gasstraat, is er onderhoud aan de spoorwissels in het station en zijn er drainagewerken in de Wijnendalestraat.

Het betekent dus meteen dat wie tussen Kortrijk en Roeselare met de trein reist een vervangbus moet nemen, die ook zal stoppen in de stations van Ingelmunster en Izegem.