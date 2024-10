Dit jaar werden bijna 6.600 vuurwapens vernietigd in West-Vlaanderen. “Dat is meer dan dubbel zoveel als vorig jaar”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van informatie van gouverneur Carl Decaluwé. Het was de derde keer dat er in onze provincie een vernietigingsoperatie uitgevoerd werd.