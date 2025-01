Zaterdagavond wordt een jonge vrouw van 18 op haar fiets gegrepen door een auto. Ze fietste langs de Westouterseweg in Poperinge, waar geen fietspad en straatverlichting is. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleden is.

De autobestuurster had niet gedronken en was niet onder invloed van drugs. De stad Poperinge erkent dat het er gevaarlijk fietsen is. Ze vraagt samen met de Fietsersbond al langer voor een fietspad langs die weg.