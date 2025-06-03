Tien dodelijke slachtoffers bij branden is meer dan een verdubbeling in een jaar tijd. De meeste slachtoffers blijken in de statistieken over het hele land mannen. De meeste branden zijn ook 's nachts. "Dit wijst opnieuw op het belang van voldoende en goed hoorbare rookmelders," zegt Peter Van Rossum van nazorg- en onderzoekscentrum Oscare. "Wanneer mensen slapen, slaapt ook de reukzin. Een rookmelder neemt die waarschuwende functie over. Bij brand heb je gemiddeld slechts drie minuten om je woning veilig te verlaten."

