Dit jaar meer dan dubbel zoveel dodelijke slachtoffers bij branden in onze provincie
Er zijn dit jaar in onze provincie tien mensen omgekomen bij een brand. Dat zijn zes dodelijke slachtoffers meer dan het jaar daarvoor, zegt de vzw Oscare.
Tien dodelijke slachtoffers bij branden is meer dan een verdubbeling in een jaar tijd. De meeste slachtoffers blijken in de statistieken over het hele land mannen. De meeste branden zijn ook 's nachts. "Dit wijst opnieuw op het belang van voldoende en goed hoorbare rookmelders," zegt Peter Van Rossum van nazorg- en onderzoekscentrum Oscare. "Wanneer mensen slapen, slaapt ook de reukzin. Een rookmelder neemt die waarschuwende functie over. Bij brand heb je gemiddeld slechts drie minuten om je woning veilig te verlaten."
Over heel het land zit het aantal dodelijke slachtoffers bij branden wel in dalende lijn, onze provincie gaat tegen die trend in.