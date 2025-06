De brand ontstond rond zeven uur vanmorgen, aan het Square Josephine Charlotte. , bij de Van Gansbergehelling. De vlammen sloegen hevig naar buiten toen de brandweer aankwam. Het appartement raakte zwaar beschadigd, kort daarop bleek dat er ook één dode is gevallen. Over de identiteit is nog niets bekend.

Nog twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De rest van de bewoners bleef ongedeerd en wachtte buiten.

Er is veel schade, ook in de andere appartementen is er rook- en waterschade. Wellicht kan nog niet iedereen vanavond weer thuis slapen.