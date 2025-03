In 2025 wordt er op vijf locaties in West-Vlaanderen gewerkt op de snelweg. "Het gaat om vijf gigantische werven, die wat hinder met zich kunnen meebrengen", zegt minister van Mobiliteit Annick De Ridder. "Dat zal voor wat frustraties zorgen, maar we gaan de best mogelijke omkadering bieden." Volgens de minister zal er meer dan in het verleden worden afgestemd met onder meer mobiliteitsorganisaties als Touring en werkgeversfederaties als VOKA.