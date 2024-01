“Op de landbouwgrond van André Pape werd in de jaren ’60 een deel van de zavelgrond uitgegraven waarna de putten evolueerden tot vijvers voor recreatie en natuurbehoud”, vertelt Nathalie Muylle, lijsstrekker voor de Kamer.

Papes Putten in Lichtervelde is de thuisbasis van enkele goed draaiende visclubs. Jaarlijks is het domein ook het decor voor de zomerbar Vijverkaffee.