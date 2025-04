Toch is niet iedereen overtuigd. Oppositieraadslid Jasper Pillen (Voor Brugge) stelt zich vragen bij de juridische onderbouw. “Ofwel is het in strijd met de wetgeving, ofwel is het charter onnozel”, zegt hij. “Respect voor de traditie, absoluut, maar hier teksten voorleggen die juridisch bijzonder discutabel zijn, is problematisch.”