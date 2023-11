Patrick Peire is op 6 augustus 1946 geboren in Brugge. Hij was een bekend dirigent, koorleider en muziekpedagoog.

Hij is als dirigent vooral bekend van Het Collegium Instrumentale Brugense. Vele jaren lang (tot 2006 onder zijn leiding) hield dit ensemble elk jaar 30 à 40 concerten in binnen- en buitenland. Daarnaast nam Peire ook het West-Vlaams Vocaal Ensemble in handen en herdoopte het tot Capella Brugensis. Van 1986 tot 1994 was Peire ook dirigent van het Nieuw Vlaams Symfonieorkest.