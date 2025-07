Bij Horafrost werken om en bij de 140 mensen. Zij kunnen voorlopig allemaal aan de slag blijven. “De tewerkstelling die is niet in het gedrang. Die is voor 100%. De vaste medewerkers draaien 100 procent mee in de opruimingswerken. De burelen zijn niet vernietigd, op het eind van de week zijn ze in gebruik. Maar de noodburelen zijn nu 100% in gebruik. Dus iedereen werkt, alle diensten zitten in noodburelen, dat is allemaal gisteren georganiseerd en nu al operationeel.”