De naam van de partij doet trouwens ook een belletje rinkelen. De partij van Dimitri Dedecker, zoon van Jean-Marie, heet in Nieuwpoort ook Gezond Verstand. Zo ontstaat al snel het gerucht dat de partij eigenlijk Lijst Dedecker is, maar daar is volgens Dimitri geen sprake van.

“Lijst Dedecker komt op in Middelkerke en er komt geen ‘Gezond Verstand’ Middelkerke op, voor zover ik weet. Ik heb een aantal zaken gelezen in de pers die totaal niet correct zijn. Ik heb wel aan mijn vader gezegd: Ik zou willen opkomen in Nieuwpoort. Zou ik de naam ‘Gezond Verstand' mogen gebruiken, want dat was ooit de baseline van Lijst Dedecker”, verduidelijkt Dimitri Dedecker.

Gezond Verstand Kortrijk zegt dat het enkel gevraagd heeft om de naam en het logo te mogen gebruiken.