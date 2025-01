De vier hadden kort daarvoor in Ieper acht bronzen riooldeksels gestolen op de Grote Markt en in hun auto geladen. De politie van Arro Ieper kreeg dat in de gaten en vroeg hen om te stoppen maar ze vluchtten weg. Ondanks de sneeuwval reden ze toch aan 150 kilometer per uur over de snelweg A19.

Tijdens de achtervolging raakte één agent licht gewond.