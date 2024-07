Aanleiding voor de beslissing is een rechtszaak tegen slachthuis Verbist in Izegem, op basis van undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. In eerste aanleg werd het slachthuis nog vrijgesproken, in beroep werd Verbist wel veroordeeld. Maar het Hof van Cassatie heeft die uitspraak nu vernietigd. Volgens het Hof kunnen dierenrechtenorganisaties geen rechtszaken aanspannen, omdat ze er geen persoonlijk of rechtstreeks belang bij hebben.

AnimalRights en andere organisaties bekijken nu hoe ze dat arrest kunnen aanvechten.