Opmer­ke­lijk: inbre­ker vlucht in paniek voor sire­nes die niet eens voor hem waren

In Poperinge is een man aangehouden voor inbraak en diefstal. En dat levert opvallende beelden op. Hij liet zich betrappen toen hij in paniek uit het dakappartement wou vluchten, woensdag in de vooravond.

De man van 29 uit Poperinge was binnengedrongen in een appartement in de Casselstraat. Maar toen hij sirenes hoorde, sloeg hij in paniek en vluchtte hij langs het dak. Al waren de sirenes van de hulpdiensten, voor een brand verderop in een huis. De politie van de zone Arro Ieper kwam ter plaatse en nam de man mee naar het commissariaat voor verhoor.

De onderzoeksrechter heeft de inbreker intussen aangehouden. Hij zou eerder op de dag ook elders in Poperinge hebben ingebroken.

Gezin ontsnapt aan uitslaande brand in hun rijhuis in Poperinge
KIJK. Rijwoning volledig uitgebrand in Poperinge: gezin met 2 kinderen tijdig in veiligheid
