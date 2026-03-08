De man van 29 uit Poperinge was binnengedrongen in een appartement in de Casselstraat. Maar toen hij sirenes hoorde, sloeg hij in paniek en vluchtte hij langs het dak. Al waren de sirenes van de hulpdiensten, voor een brand verderop in een huis. De politie van de zone Arro Ieper kwam ter plaatse en nam de man mee naar het commissariaat voor verhoor.

De onderzoeksrechter heeft de inbreker intussen aangehouden. Hij zou eerder op de dag ook elders in Poperinge hebben ingebroken.