'Factories of the Future' zijn bedrijven die investeren in digitalisering, in talentontwikkeling, in slimme processen, duurzame producten en een productie van wereldniveau. Ze gaan doordacht om met energie en materialen en stimuleren de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van hun medewerkers. Na evaluatie van hun kandidatuur door experten mogen ze de titel 'Factory of the Future' drie jaar dragen. Na afloop van die periode bepaalt een nieuwe audit of hun titel kan worden verlengd.'

