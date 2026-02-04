Deze West-Vlaamse bedrijven mogen zich voortaan ‘Factory of the Future’ noemen
© Belga
Dovy keukens, Locinox en Vika zijn de West-Vlaamse bedrijven die dinsdag voor het eerst de titel 'Factory of the Future' gekregen van Agoria, Sirris, Fevia, Fedustria en essenscia. De awards zijn dinsdagavond uitgereikt in aanwezigheid van Waals viceminister-president Pierre-Yves Jeholet. Vlaams minister-president Matthias Diependaele sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap.
'Factories of the Future' zijn bedrijven die investeren in digitalisering, in talentontwikkeling, in slimme processen, duurzame producten en een productie van wereldniveau. Ze gaan doordacht om met energie en materialen en stimuleren de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van hun medewerkers. Na evaluatie van hun kandidatuur door experten mogen ze de titel 'Factory of the Future' drie jaar dragen. Na afloop van die periode bepaalt een nieuwe audit of hun titel kan worden verlengd.'
"Motor van onze economie"
Sinds de start van het label zijn al 84 bedrijven beloond voor hun inspanningen. Elf bedrijven verlengen dit jaar hun titel.
"Maakbedrijven zorgen voor bijna de helft van de Vlaamse export en zorgen voor brood op de plank bij vele Vlamingen."
"Vlaanderen behoort tot de absolute kopgroep op het vlak van innovatie en heeft industriële clusters die ver buiten onze regionale grenzen bekend zijn", zegt Diependaele. "In deze snel veranderende wereld moeten we alles op alles zetten om onze koploperspositie te behouden en verder uit te bouwen. (...) Maakbedrijven zijn de motor van onze economie. Ze zorgen voor bijna de helft van de Vlaamse export en zorgen voor brood op de plank bij vele Vlamingen."