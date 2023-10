Hondenpoep is één van de grootste ergernissen bij inwoners en toeristen, ook in Blankenberge. “Met de donkere dagen op komst merken we dat hondeneigenaars nonchalanter omspringen met het opruimen van de uitwerpselen van hun hond," zegt burgemeester Björn Prasse. "Ze gebruiken de duisternis als excuus om niet te moeten opruimen en ontsnappen zo aan de extra sociale controle."