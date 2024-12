Zo'n unieke kerstmarkt in combinatie met zoveel unieke producten lokt natuurlijk veel volk, naar schatting zelfs zo'n tienduizend mensen. Veel van hen hopen nog een uniek cadeau op de kop te tikken voor onder de kerstboom: "Het is wel eens leuk om die zelfgemaakte producten hier te zien, want die mensen bereik je anders niet altijd. Misschien kopen we hier wel iets."

De organisator van de kerstmarkt is in ieder geval trots: "We hebben een eendaagse kerstmarkt en we mikken toch op de 10.000 bezoekers. Mensen komen echt wel graag naar de kerstmarkt omwille van de ambachtenmarkt", aldus Timmy De Vrieze.