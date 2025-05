De presentatie is in handen van Koen Wauters, Tom Waes en Lies Vandenberghe. “Ik verwacht me aan heerlijke gekte en veel enthousiasme”, zegt Wauters. In de jury zetelen onder meer oud-wielrenner Tom Boonen en YouTube-fenomeen Timon Verbeeck. “Hopelijk zitten er kasseien in het parcours, dan wordt het écht interessant”, lacht Boonen.