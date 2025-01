Vlaams parlementslid (Vlaams Belang) Immanuel De Reuse) zei het zo vanmiddag in het Vlaams parlement: "Weer een nieuwe studie die begin dit jaar zou worden aanbesteed om de mogelijkheid te bekijken voor een derde rijstrook. Deze studie zou ongeveer twee jaar in beslag nemen wat betekent dat een eventuele beslissing pas in 2027 zou kunnen genomen worden."

En dan moet alles nog aanbesteed, de werken ook uitgevoerd. Immanuel De Reuse verwoordt wat velen denken: kan dat niet sneller? Het moet, zegt mobiliteitsminister De Ridder. Want het eerdere studiewerk was onvoldoende.

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA): " De huidige studieopdracht gaat breder. En speelt in op de steeds groter wordende congestie op de E403, en ook op beide rijrichtingen. De onderzoekszone werd daarom uitgebreid tot en met complex zeven, Roeselare Haven. De studies in het verleden, maakte geen afweging van de volledige kosten baten."