In Diksmuide is het derde deel van de Zuidwestelijke omleidingsweg officieel geopend. En daarmee krijgt de kwartring rond Diksmuide meer en meer vorm. De nieuwe weg moet zorgen voor minder verkeer in het centrum. Het plan is al 25 jaar oud. Verkeer van de kust moet niet langer door het centrum als mensen naar Ieper of Roeselare moeten.
De Vlaamse overheid investeert zo'n 36 miljoen euro in het project. De aannemer is aan de slag in een waterrijk gebied en daardoor ligt de werf soms wekenlang stil. Tegen 2030 moeten de wegenwerken helemaal klaar zijn.
Koen Coupillie, burgemeester Diksmuide: "Het is van enorm goot belang voor onze stad. Voor de leefbaarheid, voor de veiligheid, de fietsveiligheid, voor fijn stof, trillingen door zwaar verkeer, enzoverder. Je kan zeggen dat
Vlaanderen veel investeert in Diksmuide maar het is dan ook echt nodig."