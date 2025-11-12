De Vlaamse overheid investeert zo'n 36 miljoen euro in het project. De aannemer is aan de slag in een waterrijk gebied en daardoor ligt de werf soms wekenlang stil. Tegen 2030 moeten de wegenwerken helemaal klaar zijn.

Koen Coupillie, burgemeester Diksmuide: "Het is van enorm goot belang voor onze stad. Voor de leefbaarheid, voor de veiligheid, de fietsveiligheid, voor fijn stof, trillingen door zwaar verkeer, enzoverder. Je kan zeggen dat

Vlaanderen veel investeert in Diksmuide maar het is dan ook echt nodig."