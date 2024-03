De Letse bijenkorf is een herinnering aan het krijgsgevangenenkamp in Vloethemveld in Zedelgem, waar ook 12.000 Letten verbleven. Een deel van hen zou tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten met de Duitsers.

Een internationale rel was het gevolg, waarop de gemeente het kunstwerk weghaalde. En straks verhuist het ook definitief naar een museum in Letland.