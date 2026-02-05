Definitief: Vlaamse Regering kiest voor spitsstroken op delen van E403 tussen Roeselare en Brugge
De Vlaamse Regering heeft beslist om spitsstroken aan te leggen op delen van de E403 tussen Roeselare en Brugge. Met de ingrepen wil Vlaanderen de dagelijkse fileproblemen aanpakken, de verkeersveiligheid verbeteren en sluipverkeer op lokale wegen beperken.
De E403 is een belangrijke verkeersas in West-Vlaanderen, maar kampt al jaren met structurele files. Vooral richting Brugge tijdens de ochtendspits en richting Roeselare in de avondspits loopt het verkeer regelmatig vast. Uit eerdere onderzoeken bleek volgens de Vlaamse overheid dat niets doen geen optie is.
De gekozen oplossing bestaat uit meerdere ingrepen. Zo komt er een permanente weefzone tussen de Chartreuseweg en de E40-wisselaar. Daarnaast worden spitsstroken voorzien tussen Torhout en de E40 richting Brugge en tussen de E40 en Ruddervoorde richting Kortrijk. Ook verschillende op- en afrittencomplexen (7 tot en met 11) worden technisch aangepast.
"Deze oplossing beste evenwicht"
Volgens Vlaams minister Annick De Ridder is gekozen voor een gerichte aanpak op de meest problematische punten. “De E403 is een cruciale verkeersader voor West-Vlaanderen, maar vandaag staat die weg te vaak vast. We kiezen bewust voor de snelste en meest efficiënte aanpak van de meest dringende mobiliteitsproblemen.”
Uit de studies blijkt volgens Vlaanderen dat deze oplossing het beste evenwicht biedt tussen doorstroming, verkeersveiligheid en impact op de omgeving. De spitsstroken moeten zorgen voor kortere reistijden tijdens drukke momenten en minder verkeer op lokale wegen.
“Dit is een slimme en gerichte investering”, zegt De Ridder. “We kiezen voor een oplossing die sneller realiseerbaar is, minder impact heeft op de omgeving én een duidelijke verbetering oplevert voor pendelaars, transport en economische trafiek van en naar onze kust en havens.”
In een volgende fase werkt het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen verder uit. Daarna volgen onder meer milieustudies en vergunningsaanvragen.
KIJK | Wat is beter? Een spitsstrook of een volwaardige rijstrook? Verkeersdeskundige Koen Vandenberghe (Vives) legt uit (6/02/2026):
"Deze beslissing geeft perspectief" (Vlaams minister Hilde Crevits)
“De beslissing om op de E403 tussen Roeselare en Brugge een spitsstrook te voorzien, is een belangrijke stap vooruit voor de verkeersveiligheid en de doorstroming in West-Vlaanderen", reageert Vlaams minister Hilde Crevits.
"Iedereen die deze as gebruikt, weet dat de files er al te lang wegen op inwoners, bezoekers, werknemers, pendelaars, ondernemers en vrachtverkeer. Een spitsstrook is een gerichte ingreep die extra capaciteit biedt op de momenten waarop die het meest nodig is. Voor mij is het vooral belangrijk dat er nu duidelijkheid is en dat deze oplossing perspectief biedt voor iedereen die zich doorheen West-Vlaanderen verplaatst. Een betere doorstroming betekent minder tijdverlies, meer betrouwbaarheid en een sterkere bereikbaarheid van onze bedrijven, steden en gemeenten. We moeten ervoor zorgen dat mensen vlot op hun bestemming raken, zonder onnodig tijdverlies in files. Deze beslissing geeft perspectief en moet nu zo snel en zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd.”