Volgens Vlaams minister Annick De Ridder is gekozen voor een gerichte aanpak op de meest problematische punten. “De E403 is een cruciale verkeersader voor West-Vlaanderen, maar vandaag staat die weg te vaak vast. We kiezen bewust voor de snelste en meest efficiënte aanpak van de meest dringende mobiliteitsproblemen.”

Uit de studies blijkt volgens Vlaanderen dat deze oplossing het beste evenwicht biedt tussen doorstroming, verkeersveiligheid en impact op de omgeving. De spitsstroken moeten zorgen voor kortere reistijden tijdens drukke momenten en minder verkeer op lokale wegen.

“Dit is een slimme en gerichte investering”, zegt De Ridder. “We kiezen voor een oplossing die sneller realiseerbaar is, minder impact heeft op de omgeving én een duidelijke verbetering oplevert voor pendelaars, transport en economische trafiek van en naar onze kust en havens.”

In een volgende fase werkt het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen verder uit. Daarna volgen onder meer milieustudies en vergunningsaanvragen.