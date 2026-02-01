Ook de aanpassing van het op- en afrittencomplex 7 Roeselare Haven – Izegem is onderdeel van het project. “Ik trok tien jaar geleden als burgemeester van Izegem al aan de alarmbel over de dagelijkse files langs de Noordkaai en op de op- en afrit van de E403," zegt Vlaams parlementslid Bert Maertens. "Bypasses die het op- en afrijden vlotter doen gaan zijn daarvoor de oplossing. Ik ben erg tevreden dat die investering integraal deel uitmaakt van het grotere project E403 en als eerste deelproject al in 2028 wordt gerealiseerd."