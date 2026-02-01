Eindelijk groen licht voor bredere E403: “Spitsstrook heeft de voorkeur”
Er komt wellicht een spitsstrook op de E403 tussen Roeselare en Brugge, en geen vaste derde rijstrook. Een studie daarover toont alvast dat zo'n spitsstrook de voorkeur geniet, zegt Vlaams minister van mobiliteit Annick De Ridder. Maar een beslissing is er nog niet.
Tussen Roeselare en Kortrijk zijn er al wel drie rijstroken, tussen Brugge en Roeselare is dat nog niet zo, in de spits is de snelweg dan vaak verzadigd met vaker verkeersongevallen.
Het dossier van de E403 stond al in het regeerakkoord maar nu is er ook budget voor voorzien. "De studies zijn zo goed als afgerond," zei minister De Ridder daarover. Er is gekeken naar meerdere oplossingen, en of ze effectief ook een verbetering zijn voor de verkeersveiligheid. Een spitsstrook haalt daar de beste score, moet blijken uit die studie.
"Het derderijstrookverhaal is negatief voor de verkeersveiligheid tegenover de situatie laten zoals ze nu is. Ook in de maatschappelijke kosten-batenanalyse haalt de spitsstrook het van de vaste derde rijstrook."
De Vlaamse regering moet nu eerst beslissen over de voorkeursoplossing, daarna kan de procedure starten.
Einde van fileleed aan afrittencomplex Roeselare Haven - Izegem?
Ook de aanpassing van het op- en afrittencomplex 7 Roeselare Haven – Izegem is onderdeel van het project. “Ik trok tien jaar geleden als burgemeester van Izegem al aan de alarmbel over de dagelijkse files langs de Noordkaai en op de op- en afrit van de E403," zegt Vlaams parlementslid Bert Maertens. "Bypasses die het op- en afrijden vlotter doen gaan zijn daarvoor de oplossing. Ik ben erg tevreden dat die investering integraal deel uitmaakt van het grotere project E403 en als eerste deelproject al in 2028 wordt gerealiseerd."
Ook structurele files in Brugge aangepakt
Voor de zone voor de Chartreuseweg tot de verkeerswisselaar met de E40 in Brugge wordt het voorontwerp zelfs al opgestart omdat het studieteam al is aangesteld, zegt minister De Ridder.
Jasper Pillen van Anders wil nu dat er vaart gemaakt wordt met de plannen. “De Minister moet in het volgende meerjareninvesteringsplan voldoende budget voorzien. De West-Vlaamse economie en de talrijke pendelende West-Vlamingen kreunen onder het fileleed.”