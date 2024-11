Aan de goedkeuring gaat een jarenlange procedureslag vooraf, met procedures tot bij de Raad van State. Vijf jaar na het indienen van de eerste vergunningsaanvraag is het beroep van milieuactivisten verworpen, waarmee de vergunning definitief en uitvoerbaar is.

De Belgische ontwikkelaar met roots in Knokke ontwikkelde al meer dan tien projecten in de Noord-Franse badplaats, gelegen op een dik uurtje rijden van de Belgische kust. “De keuze voor deze badplaats is geen toeval. Zo is Hardelot, met een uitzonderlijke brede kuststrook omgeven door beschermde natuurgebieden, ideaal gelegen tussen het historische Boulogne-sur-Mer in het Noorden en het mondaine Le Touquet (Paris-Plage) in het Zuiden.”

De werken starten volgend jaar.