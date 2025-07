De defensie-investeringen passen in de internationale dreiging. Naast de ABC-toren in Zeebrugge komt er nu ook zeker een DEF-toren. Dat is een hoog beveiligd defensiegebouw dat federale en Vlaamse maritieme diensten huisvest, maar ook waakt over kritieke infrastructuur. “Wij zijn een provincie aan de Noordzee en geopolitiek staan we daar voor heel wat uitdagingen. Denk maar aan de kritieke infrastructuur in die Noordzee. Die moet beschermd worden. Dus komt er een nieuwe DEF-toren die alle trafieken op die zee zal in de gaten houden.”

Voor Lombardsijde heeft de uitbreiding vooral te maken met extra personeel en de ingebruikname van de Griffon-voertuigen voor de gevechtseenheid carabiniers-grenadiers die zich nu in het kamp vestigen.