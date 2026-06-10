Met de hoge temperaturen in het vooruitzicht geeft sportarts Carl Verduyn van AZ Delta enkele belangrijke adviezen aan deelnemers van sportieve evenementen.

Voor wie regelmatig loopt of veel wandelt, vormt deelname meestal geen probleem. Mensen die minder getraind zijn, houden volgens de sportarts beter rekening met de extra belasting die warmte met zich meebrengt.

