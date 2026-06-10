Deelnemen aan sportevenement in de warmte? Dit is het advies van sportarts Carl Verduyn
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Wie gewend is om te lopen of veel te wandelen, kan doorgaans zonder problemen deelnemen aan sportieve evenementen tijdens warm weer. Toch roept sportarts Carl Verduyn van AZ Delta in Roeselare deelnemers op om voldoende te drinken, zich goed voor te bereiden en vooral naar hun lichaam te luisteren.
Met de hoge temperaturen in het vooruitzicht geeft sportarts Carl Verduyn van AZ Delta enkele belangrijke adviezen aan deelnemers van sportieve evenementen.
Voor wie regelmatig loopt of veel wandelt, vormt deelname meestal geen probleem. Mensen die minder getraind zijn, houden volgens de sportarts beter rekening met de extra belasting die warmte met zich meebrengt.
Elektrolytendrank
Voldoende drinken blijft daarbij essentieel, ook al vóór de inspanning. Verduyn raadt aan om vlak voor de start en vervolgens om de 20 à 30 minuten een elektrolytendrank te drinken.
"Daar zitten zouten in zoals natrium, kalium en magnesium. Er zit ook wat suiker in, en die koolhydraten zijn belangrijk om een constante energievoorziening aan de spiercellen te geven. Bovendien helpt de combinatie van zout en koolhydraten om de vochtbalans te verbeteren."
"Neem geen risico"
De sportarts benadrukt ook dat deelnemers geen risico's mogen nemen wanneer ze merken dat de hitte hen parten speelt. Vooral mensen met hartproblemen moeten extra voorzichtig zijn. "Mensen met hartproblemen of mensen die merken aan hun smartwatch dat hun hartfrequentie erg hoog oploopt, moeten zeker opletten. Zij stoppen best tijdig."
"Mensen die merken aan hun smartwatch dat hun hartfrequentie erg hoog oploopt, moeten zeker opletten."
Wie last krijgt van misselijkheid of moet braken, zet de inspanning volgens Verduyn maar beter onmiddellijk stop. "Als je symptomen krijgt van braken of misselijkheid, moet je absoluut stoppen. Zoek meteen verkoeling op in de schaduw en drink voldoende."