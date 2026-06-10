27°C
Aanmelden
Nieuws

Deel­ne­men aan sport­eve­ne­ment in de warm­te? Dit is het advies van sport­arts Carl Verduyn

Loper

Deze afbeelding is ai-gegenereerde content

Wie gewend is om te lopen of veel te wandelen, kan doorgaans zonder problemen deelnemen aan sportieve evenementen tijdens warm weer. Toch roept sportarts Carl Verduyn van AZ Delta in Roeselare deelnemers op om voldoende te drinken, zich goed voor te bereiden en vooral naar hun lichaam te luisteren.

Met de hoge temperaturen in het vooruitzicht geeft sportarts Carl Verduyn van AZ Delta enkele belangrijke adviezen aan deelnemers van sportieve evenementen. 

Voor wie regelmatig loopt of veel wandelt, vormt deelname meestal geen probleem. Mensen die minder getraind zijn, houden volgens de sportarts beter rekening met de extra belasting die warmte met zich meebrengt.

WATER
Nieuws

Hitte: 'De Nacht Van Vlaanderen' neemt extra maatregelen: "Bijna 12.000 man verwacht"

Elektrolytendrank

Voldoende drinken blijft daarbij essentieel, ook al vóór de inspanning. Verduyn raadt aan om vlak voor de start en vervolgens om de 20 à 30 minuten een elektrolytendrank te drinken. 

"Daar zitten zouten in zoals natrium, kalium en magnesium. Er zit ook wat suiker in, en die koolhydraten zijn belangrijk om een constante energievoorziening aan de spiercellen te geven. Bovendien helpt de combinatie van zout en koolhydraten om de vochtbalans te verbeteren."

"Neem geen risico"

De sportarts benadrukt ook dat deelnemers geen risico's mogen nemen wanneer ze merken dat de hitte hen parten speelt. Vooral mensen met hartproblemen moeten extra voorzichtig zijn. "Mensen met hartproblemen of mensen die merken aan hun smartwatch dat hun hartfrequentie erg hoog oploopt, moeten zeker opletten. Zij stoppen best tijdig."

"Mensen die merken aan hun smartwatch dat hun hartfrequentie erg hoog oploopt, moeten zeker opletten."

Carl Verduyn, sportarts AZ Delta

Wie last krijgt van misselijkheid of moet braken, zet de inspanning volgens Verduyn maar beter onmiddellijk stop. "Als je symptomen krijgt van braken of misselijkheid, moet je absoluut stoppen. Zoek meteen verkoeling op in de schaduw en drink voldoende."

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Hitte

Meest gelezen

Ronde van Brugge Wouter Mouton
Nieuws

Klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt bij huiszoekingen rond Code Rood
Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed
Brand schip
Nieuws

Havenarbeider (54) komt om bij arbeidsongeval aan boord van schip in Zeebrugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Zweet hitte

KMI waarschuwt voor hitte met code oranje, maar bij ons blijft het geel
WATER

Hitte: 'De Nacht Van Vlaanderen' neemt extra maatregelen: "Bijna 12.000 man verwacht"
Bouw

Bouwunie waarschuwt voor hitte: activeer hitteplan
De hoge kouter

School hele week gesloten na uitbraak norovirus
Anoniem verpleger dokter

Zorgwekkend: drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al het maximumplafond overschreden
Drinkwater waterkraan

Kraanwater in Menen en Wervik ruikt en smaakt vreemd, maar “het is veilig”
Aanmelden