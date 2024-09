Na de sloop volgend jaar begint het archeologische onderzoek op de site. Dat zal zo'n acht maanden tijd innemen. Daarvoor zijn de verwachtingen hooggespannen want eerder ontdekten archeologen in Damme al middeleeuwse bewoning en aardewerk. "De belangrijkste vondst op deze plek is misschien de 12e-eeuwse dijk, gedateerd voor 1180 wanneer Damme werd gesticht", vertelt Siel Leemans van Monument. "Dat kan wijzen op de voorloper van Damme, genaamd Letterswerve. We hopen dat we daar meer informatie over ontdekken."