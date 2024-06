Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het EK voetbal tegen Slovakije, en dus begint de EK-koorts te stijgen. Supportersdorpen doen nog de laatste voorbereidingen, maar ook elders kijken ze uit naar de Rode Duivels. Onder meer in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Brugge en stedelijke basisschool Torenhof in Waregem tellen ze af naar het eerste fluitsignaal.