Wie aan de slag gaat als medewerker bij de gemeente De Panne, kan tijdens de werkuren een opleiding volgen tot brandweerman. Een opvallend initiatief om iets te doen aan het grote tekort aan vrijwilligers bij de brandweer.
Het lokaal bestuur startte in 2023 dit uniek project waarbij eigen medewerkers dus hun bestaand werk kunnen combineren met een carrière als vrijwilliger bij de brandweer. Intussen zijn de eerste personeelsleden van De Panne ook bij de brandweer aan de slag. Met drie zijn ze, en Dieter Willaert is er één van. Hij werkt als gebouwenbeheerder bij de gemeente De Panne. Na een opleiding van twee jaar tijdens het werk is hij nu ook vrijwillige brandweerman. Dieter heeft er intussen al zo’n 15 interventies opzitten. “Voor mij is dat een perfecte combinatie. Ik bepaal zelf mijn agenda op het werk. In functie van vergaderingen ga ik mij onbeschikbaar plaatsen, wat ook wel nodig is. De momenten die ik kan, sta ik beschikbaar en sta ik ten dienste van de brandweer.”
Goeie voorbeeld
De Panne maakt deel uit van brandweerzone Westhoek, die op zoek is naar 100 nieuwe vrijwilligers. Vooral tijdens de werkuren is er nood aan mensen. Zeker aan de Westkust is het nog moeilijker om vrijwilligers te vinden door de oudere bevolking en veel tweedeverblijvers. De Panne wil het goede voorbeeld geven. Gregory Brunin, HR-manager gemeente De Panne: “We blijven een jaarlijkse oproep doen om dit bij de bestaande medewerkers te doen. Het is ook zo dat de bestaande vrijwilligers levende reclame zijn. En bij nieuwe vacatures plaatsen we dit ook heel expliciet dat we dit aanbieden. Dat mensen die hier starten met werken die opleiding kunnen volgen.”