Het lokaal bestuur startte in 2023 dit uniek project waarbij eigen medewerkers dus hun bestaand werk kunnen combineren met een carrière als vrijwilliger bij de brandweer. Intussen zijn de eerste personeelsleden van De Panne ook bij de brandweer aan de slag. Met drie zijn ze, en Dieter Willaert is er één van. Hij werkt als gebouwenbeheerder bij de gemeente De Panne. Na een opleiding van twee jaar tijdens het werk is hij nu ook vrijwillige brandweerman. Dieter heeft er intussen al zo’n 15 interventies opzitten. “Voor mij is dat een perfecte combinatie. Ik bepaal zelf mijn agenda op het werk. In functie van vergaderingen ga ik mij onbeschikbaar plaatsen, wat ook wel nodig is. De momenten die ik kan, sta ik beschikbaar en sta ik ten dienste van de brandweer.”

